ساندي تهاجم كارمن سليمان... تعرف على السبب

للتوضيح : ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات الاصقه اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات و فوجئت ب صديقتي المطربه كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديده و بعتبر ده تعدي علي حقوقي الملكيه الفكريه لان ما يصحش اتعب و اعمل مجهود عشان اعمل علامه تجاريه مميزه ويجي حد ياخدها علي الجاهز لمجرد اعتقاد انها اتنست وانا ف الأصل صاحبه العلامه التجاريه ومتوثقه بالأوراق والتواريخ 🙏🏻 شكرا صديقتي الغاليه