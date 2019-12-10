ساندي تهاجم كارمن سليمان... تعرف على السبب

وهاجمت ساندي زميلتها المصرية، عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، بعد قيام الأخيرة بنشر لوغو مشابه لأغنية ساندي.
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للتوضيح : ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات الاصقه اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات و فوجئت ب صديقتي المطربه كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديده و بعتبر ده تعدي علي حقوقي الملكيه الفكريه لان ما يصحش اتعب و اعمل مجهود عشان اعمل علامه تجاريه مميزه ويجي حد ياخدها علي الجاهز لمجرد اعتقاد انها اتنست وانا ف الأصل صاحبه العلامه التجاريه ومتوثقه بالأوراق والتواريخ 🙏🏻 شكرا صديقتي الغاليه
وكتبت ساندي: "للتوضيح ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات اللاصقة اللي نزلته من شهر سبتمبر/ أيلول اللي فات.. وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة، وبعتبر ده تعدي على حقوقي الفكرية".
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وتابعت: "ما يصحش أتعب وأعمل مجهود عشان أعمل علامة تجارية مميزة، ويجي حد ياخدها على الجاهز لمجرد اعتقاد أنها اتنست وأنا في الأصل صاحبة العلامة التجارية ومتوثقة بالأوراق والتواريخ، شكرًا صديقتي الغالية".
يشار إلى أن كارمن سليمان كانت طرحت بوستر أغنيتها الجديدة "بص قدامك"، عبر حسابها على"إنستغرام"، واستخدمت كارمن لوجو العين، وهو نفس اللوغو الذي استخدمته ساندي في حملتها الدعائية.
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