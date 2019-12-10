ساندي تهاجم كارمن سليمان... تعرف على السبب

أعلنت المغنية المصرية، ساندي، أن المطربة كارمن سليمان تعدّت على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

وهاجمت ساندي زميلتها المصرية، عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، بعد قيام الأخيرة بنشر لوغو مشابه لأغنية ساندي.

وكتبت ساندي: "للتوضيح ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات اللاصقة اللي نزلته من شهر سبتمبر/ أيلول اللي فات.. وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة، وبعتبر ده تعدي على حقوقي الفكرية".

View this post on Instagram Soon 12.12.19 👀💃🏻 A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman) on Dec 9, 2019 at 10:31am PST

وتابعت: "ما يصحش أتعب وأعمل مجهود عشان أعمل علامة تجارية مميزة، ويجي حد ياخدها على الجاهز لمجرد اعتقاد أنها اتنست وأنا في الأصل صاحبة العلامة التجارية ومتوثقة بالأوراق والتواريخ، شكرًا صديقتي الغالية".

يشار إلى أن كارمن سليمان كانت طرحت بوستر أغنيتها الجديدة "بص قدامك"، عبر حسابها على"إنستغرام"، واستخدمت كارمن لوجو العين، وهو نفس اللوغو الذي استخدمته ساندي في حملتها الدعائية.