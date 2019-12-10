مصريان يتنافسان على جائزة "غولدن غلوب"

كشفت قائمة ترشيحات جوائز "غولدن غلوب"، التي أعلنتها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليود، مساء أمس الاثنين، عن وجود فنانين مصريين ضمن المتنافسين.

وأعلنت الرابطة عن قائمة ترشيحات جوائز "غولدن غلوب Golden Globe" في نسختها الـ77، علي أن يقام حفل توزيع الجوائز في 6 يناير/ كانون الثاني 2020، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب موقع "إيجبشيان ستريت".

وكشفت القائمة عن ترشيح النجم المصري العالمي رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، والممثل المصري العالمي الصاعد رامي يوسف لجائزة أفضل ممثل كوميدي.

وتم ترشيح مالك للجائزة عن دوره "إليوت أندرسون" في المسلسل الشهير "Mr Robot"، و يوسف لجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "Ramy"، وهو ستاند أب كوميدي مكون من 10 حلقات.

يشار إلى أن مالك كان قد فاز بجائزة الغولدن غلوب، والأوسكار والـ"BAFTA" العام الماضي كأفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم "bohemian rhapsody".

وحصل مالك البالغ من العمر 38 عاما، في عام 2016، على أول جائزة غولدن غلوب وإيمي، عن دوره "إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير "Mr Robot".

من جهة أخرى شارك رامي يوسف في مسلسل "رامي" الذي تدور قصته حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثان، بالإضافة إلي ذلك "رامي" هو مؤلف المسلسل والمنتج التنفيذي، وهو بطل الرواية.