منتج "ممالك النار" يعد جمهوره بمفاجأة جديدة

كشف ياسر حارب، منتج مسلسل "ممالك النار"، مفاجأة لجمهوره، بعد نهاية المسلسل وعرض آخر حلقاته.

نشر المنتج والإعلامي الإماراتي ياسر حارب، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، للتعليق على نهاية المسلسل بعد عرض آخر حلقاته مساء أمس.

بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل #ممالك_النار وهذا التفاعل الهائل من الجمهور، الشكر لله أولًا ثم لكل من عمل في المشروع لأكثر من عام ونصف. وأبشركم بأننا نعمل حالياً على مسلسل ضخم جديد سيرى النور في نهاية السنة القادمة 🌹 .. الدراما العربية ستنافس نظيراتها في العالم قريباً@genomediatv — Yasser Hareb (@YasserHareb) December 9, 2019

وكتب حارب: "بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل ممالك النار وهذا التفاعل الهائل من الجمهور، الشكر لله أولا ثم لكل من عمل في المشروع لأكثر من عام ونصف".

فخور بالإعلان عن مسلسل #ممالك_النار الذي نأمل في جينوميديا أن نبدأ به مرحلة جديدة في الدراما العربية. وفخور أيضا أن يبدأ عرضه على شبكة إم بي سي.



السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول@KingdomsOfFire @mbc1 @genomediatv

العرض 17 نوفمبر pic.twitter.com/nu9gmZTznj — Yasser Hareb (@YasserHareb) November 2, 2019

وتابع حارب "وأبشركم بأننا نعمل حالياً على مسلسل ضخم جديد سيرى النور في نهاية السنة القادمة، الدراما العربية ستنافس نظيراتها في العالم قريبا".

جدير بالذكر أن مسلسل "ممالك النار" من بطولة الممثل المصري والعالمي خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصلت عدد حلقاته لـ14 حلقة.