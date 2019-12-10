نشرت فيديو "مثير" منذ شهور... الشرطة السعودية تعلن ضبط امرأة بتهمة الإساءة

أعلنت الشرطة السعودية القبض على امرأة، بتهمة الإساءة والتشهير بالغير، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو أثار حالة من الجدل.

ذكرت شرطة منطقة القصيم في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أنه "تم التوصل لمواطنة نشرت مقطع فيديو احتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم "إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره".

وأضاف البيان أنها "مواطنة في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها".

وذكر موقع "إرم نيوز" إن البيان عن تفاصيل أكثر عن المتهمة، لكن مدونين سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين بيان الشرطة ومقطع فيديو مثير للجدل نشر في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأظهر المقطع مجموعة من الفتيات متجمعات في عدة فعاليات ترفيهية شهدتها مدن المملكة في الفترة الماضية، بينما يسمع صوت امرأة تخاطب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتنتقد فعاليات الترفيه التي تنظمها الهيئة.