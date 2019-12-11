بطلة كمال الأجسام ناتاليا كوزنتسوفا غير محرجة لأن زوجها لا يملك عضلات مثلها

بطلة كمال الأجسام الروسية ناتاليا كوزنتسوفا تؤكد أنها لا تكترث بافتقار زوجها للعضلات مثلها، مشيرة إلى أن كل ما يعنيها في العلاقة هو الحب والدعم المتبادل.

بدأت لاعبة كمال الأجسام الروسية ناتاليا كوزنتسوفا، الذهاب إلى الجيم في سن الرابعة عشرة، في مدينة تشيتا، عاصمة إقليم البايكال، وذلك لأن والدها كان يعتقد بأن التمرين سيعزز احترام ابنته لذاتها، ولذلك تحولت من "الفأر الصغير الخجول" على حد تعبيرها، أصبحت بطلة إقليم ترانس بايكال في عام واحد فقط، بحسب موقع "غولدرز نيوز& سبورت".

التقت بزوجها "يوسف إيفازوف 42 سنة" قبل عشر سنوات، وفي رأيها الخاص ، فإن حجم العضلات لا يهم، فهي تعتبر أن المكون الرئيسي في علاقة سعيدة هو "الحب والدعم".

وقالت ناتاليا أنها لم تكن تحلم أبدا بعالم كمال الأجسام، ولم يكن هدفا لها ولم يكن ضمن مخططاتها أساسا، بل كان هدفها منذ الطفولة بناء أسرة جميلة ومتماسكة، إلى أن أقنعها مدربها بدخول عالم كمال الأجسام.

وقالت نتاليا: "في البداية، كنت مثل أي شخص آخر، ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية، دون أي غرض خاص، وبعد ثلاثة أشهر سألني المدرب عما إذا كنت أرغب في المشاركة في مسابقة كمال الأجسام، كنت في الخامسة عشر من عمري، بالفعل أصبحت بطلة إقليم ترانس بايكال".

أصبحت ناتاليا كوزنتسوفا بطلة العالم لعام 2014 في كمال الأجسام، مسجلة رقما قياسيا عالميا في كل التخصصات التي تؤخذ بالاعتبار من لجنة التحكيم.