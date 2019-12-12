أسد ينقض على حارسه وينهش ذراعه... فيديو

تعرض حارس في حديقة حيوان إلى هجوم من أسد أثناء إطعامه، في حديقة حيوان كراتشي جنوبي باكستان.

وأثناء إدخال بيراديتا يديه إلى داخل القفص لوضع الطعام للأسد، انقض عليه الأسد وكان على وشك التهام ذراعه.

وظل بيراديتا متعلقا بالقفص وذراعه بين أنياب الأسد لنحو 40 ثانية قبل أن يتمكن من إفلاتها.

واستلقى الحارس على الأرض مع نزيف في ذراعه، قبل نقله إلى المستشفى لتستقر حالته.