"تحدي الكرسي" يجتاح العالم... وتفوق نسبي للنساء على الرجال

التحدي الجديد يعتمد على الوقوف في مواجهة حائط، ثم تقويس الظهر في زاوية 90 درجة، شرط أن يلمس الرأس الحائط، بعد ذلك يسحب المشارك كرسيا ويرفع بيديه حتى يلامس صدره.
التحدي انتشر عبر تطبيق "تيك توك".
Okay les filles!!! On a trouvé une (encore) une forme de les immobiliser 😂😂 #chairchallenge https://t.co/s0rrfpHkdh— 🍂Liliberty🐾 (@TheGaspra) December 9, 2019
وأظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو المنتشرة للتحدي، تفوق النساء الملحوظ على الرجال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شرحا لاختصاصي من بورتوريكو، قال فيه إن الجزء العلوي من أجسام الرجال يكون أكبر من النساء، لذلك يواجهون صعوبات في الوقوف.
We had to try it... 🤷#wcsdletsgo #ChairChallenge @Eknolles 👋 You're turn. . . 🤗 pic.twitter.com/ls0Db04QxG— 𝕂𝕒𝕚𝕥𝕝𝕚𝕟 𝕄𝕒𝕔𝕎𝕙𝕚𝕟𝕟𝕚𝕖 (@KaitlinMacWhin2) December 6, 2019
وأوضح الخبير نفسه أن مركز الجاذبية عند النساء أكثر انخفاضا منه عند الرجال، ما قد يفسر ما يتمتعن به من ليونة.
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