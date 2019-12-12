"تحدي الكرسي" يجتاح العالم... وتفوق نسبي للنساء على الرجال

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تحدي الكرسي"، قبل أن ينتشر على نطاق عالمي.

التحدي الجديد يعتمد على الوقوف في مواجهة حائط، ثم تقويس الظهر في زاوية 90 درجة، شرط أن يلمس الرأس الحائط، بعد ذلك يسحب المشارك كرسيا ويرفع بيديه حتى يلامس صدره.

التحدي انتشر عبر تطبيق "تيك توك".

Okay les filles!!! On a trouvé une (encore) une forme de les immobiliser 😂😂 #chairchallenge https://t.co/s0rrfpHkdh — 🍂Liliberty🐾 (@TheGaspra) December 9, 2019

وأظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو المنتشرة للتحدي، تفوق النساء الملحوظ على الرجال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شرحا لاختصاصي من بورتوريكو، قال فيه إن الجزء العلوي من أجسام الرجال يكون أكبر من النساء، لذلك يواجهون صعوبات في الوقوف.

وأوضح الخبير نفسه أن مركز الجاذبية عند النساء أكثر انخفاضا منه عند الرجال، ما قد يفسر ما يتمتعن به من ليونة.