10 ملايين دولار... مكافأة من شركة لموظفيها

وأعلنت شركة St. John Properties خلال حفلها السنوي، أنها ستمنح هذا المبلغ لموظفيها البالغ عددهم 198، ليجهش بعضهم في البكاء من الفرحة.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF — St. John Properties (@stjohnprop) December 9, 2019

وتأتي المكافآت احتفالا بما حققته الشركة، حيث أنشأت نحو 20 مليون قدم مربعة من المباني المتمثلة في المكاتب والمستودعات وغيرها من العقارات، حققت أرباحا بلغت 3.5 مليار دولار.

وصرح مؤسس الشركة ورئيسها إدوارد سانت جون، بأن المبلغ الذي سيتلقاه كل موظف يعتمد على سنوات العمل في الشركة، مع متوسط يقدر بنحو 50 ألف دولار، بينما تبلغ أكبر نسبة من المكافأة نحو 250 ألف دولار.

"St. John Properties, is a real estate firm, made a surprise announcement that it is giving its 198 employees collectively $10 million in bonuses."https://t.co/op6e66RuTl pic.twitter.com/AVF1T9103X — Cory Colquette (@corycolquette) December 11, 2019

وقال سانت جون: "أنا أقود القارب، لكنهم هم من يديرونه. أردت الاحتفال معهم بما حققناه سويا من نجاح".