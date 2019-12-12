"الحمد لله أني أنجبت مبكرا"... محمد هنيدي يكشف عما تعرض له من رامز جلال...فيديو

تعرض الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، لمقلب من الفنان رامز جلال، أثار الرعب في قلبه.

وشارك "هنيدي" جمهوره ومتابعيه مقطعا مصورا لما تعرّض له على يد رامز جلال أثناء انتظار الأخير له في مكتبه، وعلق عليه: "الحمد لله أني أنجبت مبكرا".

رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب

الحمد لله اني خلفت بدري pic.twitter.com/occpMy1tts — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 12, 2019

​من جانبه، رد رامز جلال على تعليق محمد هنيدي على مقلبه، بوصفه لهنيدي بـ"هنيدي قلب الأسد".

View this post on Instagram هنيدي قلب الاسد 😀😀😀 #رامز_جلال @henedythereal @abdallahaboalfotouh A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac) on Dec 12, 2019 at 8:33am PST

وسبق لمحمد هنيدي أن تعرض لمقالب في برامج رامز جلال الرمضانية، ومنها برنامجي "رامز عنخ آمون" و"رامز واكل الجو".

من ناحية أخرى، حضر محمد هنيدي، عزاء المخرج المصري، سمير سيف، الذي أقيم أمس الأربعاء، في كنيسة مارقرقس، في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر تعرضه لأزمة صحية منذ أيام.