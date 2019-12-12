"الحمد لله أني أنجبت مبكرا"... محمد هنيدي يكشف عما تعرض له من رامز جلال...فيديو

وشارك "هنيدي" جمهوره ومتابعيه مقطعا مصورا لما تعرّض له على يد رامز جلال أثناء انتظار الأخير له في مكتبه، وعلق عليه: "الحمد لله أني أنجبت مبكرا".
رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 12, 2019
الحمد لله اني خلفت بدري pic.twitter.com/occpMy1tts
من جانبه، رد رامز جلال على تعليق محمد هنيدي على مقلبه، بوصفه لهنيدي بـ"هنيدي قلب الأسد".
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هنيدي قلب الاسد 😀😀😀 #رامز_جلال @henedythereal @abdallahaboalfotouh
وسبق لمحمد هنيدي أن تعرض لمقالب في برامج رامز جلال الرمضانية، ومنها برنامجي "رامز عنخ آمون" و"رامز واكل الجو".
من ناحية أخرى، حضر محمد هنيدي، عزاء المخرج المصري، سمير سيف، الذي أقيم أمس الأربعاء، في كنيسة مارقرقس، في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر تعرضه لأزمة صحية منذ أيام.
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