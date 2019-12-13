السعودية... تطورات جديدة في واقعة إلقاء الحذاء على سيدات غير منتقبات

شهدت واقعة قيام سعودي بإلقاء حذاء على مجموعة من النساء اللاتي لا يرتدين النقاب، تطورات جديدة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة ينبع أحالت ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات أمام مقر أحد الأسواق الكبيرة بالمحافظة إلى مجمع الصحة النفسية في منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن السلطات اتخذت هذا الإجراء؛ للكشف عليه وتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت ملف القضية لإكمال التحقيقات.

وكانت وسائل إعلام محلية سعودية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض على واعظ ديني، بعد تداول مقطع مصور له وهو يهاجم امرأة في الشارع.

وأظهر الفيديو الواعظ وهو يقف في منتصف الطريق، ويقول إن أي امرأة تكشف وجهها (لا ترتدي النقاب) ويراه الرجل أو يشم عطرها فهي زانية".

وأثناء حديثه، مرت فتاة من أمامه لا ترتدي النقاب، فأشار إليها وقال "مثل هذه"، ثم قذفها بحذائه، وفي خلفية المقطع يسمع أصوات صراخ نساء كانوا يشاهدونه من خلف ستار زجاجي.