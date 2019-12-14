بسبب نفوق حماره... مصري يقاضي مؤسسة حكومية

حرر مواطن من قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية المصرية، بلاغا ضد شركة الكهرباء، بسبب نفوق حماره بعد التعرض للصعق بسبب عمود إنارة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، أكد مواطنون أن عمود الإنارة الذي نفق بسببه الحمار، تسبب في إيذاء المواطنين لوجود ماس كهربائي به.

وقال عادل عامر، أستاذ القانون العام، إن المواطن حرر المحضر ضد الجهة الاعتبارية المختصة بالأمر والمسؤولة عن إنارة أعمدة الإنارة، والتي لحق الضرر المادي والمعنوي به بسببها.

وأوضح أن القضية تعد دعوى مدنية لطلب التعويض جبرا من شركة كهرباء المنوفية، بسبب الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت به بسبب الإهمال الجسيم.

وأشار عامر إلى أن المواطن سيحصل على تعويض مدني قيمته متروكة للقاضي حسب حجم الخسائر، وقد يواجه مسؤولي الشركة تهمة الإهمال الجسيم.