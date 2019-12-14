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17:53 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    المطربة اللبنانية إليسا

    إليسا تفجر مفاجأة سعيدة في حفل بمصر

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
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    فاجأت الفنانة اللبنانية، إليسا، جمهورها بنبأ سار، أمس الجمعة، وهو إعلان شفائها نهائيا من مرض السرطان الثدي.

    وشاركت إليسا جمهورها الخبر، خلال إحياء حفلها المقام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى أحيته أمس الجمعة، بحسب العديد من التقارير المصرية المحلية.

    وقالت إليسا في الحفل: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة، وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر علي الساحة الفنية".

    كما كشفت الفنانة اللبنانية عن أنها تواصل تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد، الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، والذي يضم 4 أغنيات لبنانية والباقي باللهجة المصرية، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

    وعلى مدى ساعتين متواصلتين، قدمت إليسا في الحفل عددا من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي، ومنها "إلى كل اللي بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "اسعد واحدة"، "عيشالك"، "خدني معك"، كرهني"،"بيمون"، "أجمل احساس"، "عكس اللي شايفنها".

    كما عبرت إليسا عن سعادتها بالتواجد في مصر، معربة عن حبها للجمهور المصري، وذلك بعد انتهاء حفلها.

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    وعقب تسلمها درع تكريمها من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قالت إليسا،: "جمهور مصر كله بحبه، أشكركم كتير، وإن شاء الله أشوفكم قريبا".

    قالت إليسا إنها سعيدة بتواجدها وسط جمهورها المصري في أي مكان، "بسبب "الكيمياء" التي تجمعني بالشعب المصري، مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في هذا كثيرا".

    يشار إلى أن إليسا فاجأت جمهورها في شهر مايو/أيار، بنشرها خبرا صادما عن المضاعفات الصحية التي تعاني منها عقب إصابتها بمرض السرطان.

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