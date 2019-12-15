أصاب مواطنين ودمر حدائق... كنغر "مشاغب" يثير الرعب والفوضى في أستراليا

أحدث كنغر، يبلغ طوله 6 أقدام، حالة من الذعر والفوضى في بلدة بجنوب أستراليا، بسبب مزاجه السيء، والذي أسفر عن إصابة بعض المواطنين وإفساد الكثير من الحدائق.

وفوجئ سكان البلدة بسيدة عجوز تصرخ في الشارع، عندما هاجمها الكنغر الضخم، ما تسبب في إصابتها بجروح في عنقها ورقبتها، ثم بادر رجل بالدفاع عنها بضرب الحيوان بكرسي، ثم أدخلها إلى حانة لحين ذهاب الكنغر، بحسب صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية.

وكانت السيدة العجوز هي ثالث ضحايا الكنغر، الذي شوهد منذ نحو شهرين في البلدة، بينما كان رجل نيوزيلندي يزور البلدة من أجل حضور حفل زفاف، هو أول ضحايا الكنغر.

وأضافت الصحيفة، أن الكنغر لم يكتف بمهاجمة الأشخاص، بل دمر حدائق في البلدة، يعود عمر أحدها إلى 30 عاما، بعدما التهم بعض الأشجار بها.

Towering kangaroo with a 'bad attitude' runs riot in country town https://t.co/R4T47xStNT — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 13, 2019

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أنه نتيجة للتغير المناخي فقد شوهد الكنغر في أماكن غير معتادة، لأنه يبحث عن الغذاء.

ومازالت الشرطة الأسترالية تبحث عن الكنغر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الكنغر حيوان غير مفترس، ولا يميل للهجوم على البشر في الحالات العادية إلا إذا شعر بالتهديد، لافتة إلى أنه في ولاية نيو ساوث ويلز، يطلب أقل من 5 أشخاص في العام علاجا إثر تعرضهم لهجوم من قبل الكنغر.