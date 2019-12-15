نانسي عجرم تتوجه بحملة خاصة للصعيد المصري... فيديو

أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إطلاق حملة "الصعيد كامب" بهدف نشر الفكر التطوعي لدى الشباب.

وتهدف الحملة إلى دمج الشباب بالنشاط التطوعي وترسيخ ثقافة التطوع بشكل عام وركزت الحملة على منطقة الألج وزاريب في الصعيد المصري.

وشاركت نانسي مؤسسة "راعي مصر" توزيع المساعدات للأهالي والأطفال في المناطق المستهدفة معلنه أن هذه الحملة "لن تكون الأخيرة".

وعبرت نانسي عن سعادتها بمشاركتها هذه "سعيدة بتلك الزيارة التي تمت دعوتي لها من مؤسسة راعي مصر من شخصيات وضع الله في قلوبها المحبة" وأضافت "شعور العطاء أجمل شعور في الدنيا، العطاء يعطينا شعورا مختلفا عن كل المشاعر الأخرى، فنحن نحيا ونعمل ولا نشعر بالفرح إلا حين نفرح الغير" بحسب "الوكيل الاخباري".