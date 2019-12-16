القبض على أغبى لص في العالم بسبب سقوط سرواله...فيديو

كان من المفترض أن يسرق هذا اللص كل ما في المنزل ويهرب بسرعة بدراجته النارية التي كانت تنتظره بالقرب من كراج السيارات على مدخل المنزل.

ولكن نسي اللص حقيبته مفتوحة لتسقط منها أغلب مسروقاته، وعند عودته لجمعها سقط سرواله، فأعاقه في الحركة مما أظهر وجهه لكاميرا المراقبة بشكل واضح، وبالتالي سهل مهمة التعرف والقبض عليه.

وحدثت الواقعة في كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو. وتم التقاط اللحظة المحرجة التي يسقط فيها الرجل العديد من الأشياء، ويسقط سرواله عن طريق الخطأ، قبل الإقلاع على دراجة نارية.

وانتشر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة المنزلية، وعنونت الصحف الأمريكية "لص فاشل يفقد سرواله أثناء الجريمة"، وقدم صاحب المنزل للشرطة أسهل شكوى على حد تعبير الصحف، ولم يستغرق الأمر سوى ساعات لإلقاء القبض عليه، وخطط صاحب المنزل ورجال الشرطة لعرض شريط الفيديو على صفحات الإنترنت.