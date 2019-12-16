حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل بعد غياب 37 عاما... فيديو

عاد اسم الممثلة المصرية المعتزلة، شمس البارودي، للظهور على الساحة مجددا، بعد تداول أنباء عن عودتها للتمثيل مرة أخرى، بعد غياب 37 عاما.

وأكد الفنان المصري، حسن يوسف، زوج الفنانة، في تصريحات تلفزيونية أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقال في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليومط المصرية، "أن شائعات خلع زوجته شمس البارودي الحجاب أصبحت قضية لإشغال المجتمع، وهي شائعة موسمية اعتادوا عليها كل عام قبل شهر رمضان، بأنها خلعت الحجاب وستعود للتمثيل بعمل ديني، مؤكدا أن زوجته ملتزمة منذ 37 سنة، ولم تفكر في خلع الحجاب".

صوره حديثه للفنانه شمس البارودى pic.twitter.com/nGswvIZBnK — karim naguib (@karimna39537368) December 14, 2019

شمس البارودي : لن أعود للتمثيل https://t.co/DUI7BSXHMa pic.twitter.com/oKxdZhGCgB — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) December 14, 2019

كما لفت حسن يوسف إلى أنه عرض على زوجته، برامج بملايين الجنيهات، ودائما ترفض، موضحا أن الفنانة التي تركت الثروة المادية والفنية في عز شبابها من السهل عليها رفض أي برنامج.

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تطلق فيها شائعة عودة شمس البارودي للتمثيل، إذ تردد في العام الماضي عودتها إلى التمثيل من خلال عمل فني كبير، قبل أن تنفي الممثلة، التي بدأت مشوارها الفني بمسلسل "العسل المر"، ثم تزوجت من حسن يوسف في عام 1972، وأنجبت منه 4 أبناء، هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله، واعتزلت الفن في عام 1985 بعد عودتها من أداء العمرة، وارتدت الحجاب وبعده النقاب، فترة قبل أن تكتفي بارتداء الحجاب فقط.