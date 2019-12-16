في 50 دقيقة ودون ملاحظة الحراس... سرقة مجوهرات بقيمة 67 مليون دولار في بريطانيا

استيقظت بريطانيا، اليوم الاثنين، على حادث سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على 67 مليون دولار أمريكي، من منزل تمارا إيكلستون، عارضة الأزياء وابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1" بيرني إيكلستون.

وذكرت تقارير، أن عملية السطو وقعت بعد مغادرة "إيكلستون" منزلها الواقع غربي لندن، من أجل قضاء عطلة عيد الميلاد، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن القيمة المقدرة للمجوهرات المسروقة تزيد على 67 مليون دولار.

وتعيش تمارا إيكلستون في منزلها مع زوجها جاي روتلاند، والمنزل مزود بحراس أمن على مدار 24 ساعة.

Burglars steal £50m in gems from Tamara Ecclestone. https://t.co/seLDBHKJn7 pic.twitter.com/ZJBebS8iuZ — UK Breaking News (@breakma_uk) December 16, 2019

وعلى الرغم من الاحتياطات الأمنية المشددة، إلا أن عملية السطو استغرقت 50 دقيقة، دون أن يلحظ الحراس شيئا غير عادي في المنزل، بحسب الصحيفة البريطانية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن من بين المسروقات، سوار كارتييه، تقدر قيمته بـ106 ألف دولار، بالإضافة إلى خواتم وأقراط ثمينة.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية إنها لن تؤكد أي تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكني غربي لندن بعد الساعة 23:00 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وأضافت:"حضر أفراد الشرطة... هناك تقارير عن سرقة كمية من المجهورات عالية القيمة. لم تحدث اعتقالات، التحقيقات مستمرة".

وقال متحدث باسم تمارا إيكلستون في بيان لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "يمكنني أن أؤكد، للأسف، أنه كان هناك سطو على المنزل، وحاليا يتعاون الأمن الداخلي مع الشرطة في هذا الشأن، إن تمارا وعائلتها بخير، لكن من الواضح أنهم غاضبون من الحادث".