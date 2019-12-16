ضجة حول فيلم يسيء للسيد المسيح ووالدته مريم العذراء

أثار فيلم "الإغواء الأول للمسيح" جدلا واسعا بعد إطلاقه من شبكة "نتفليكس" الأمريكية بمناسبة أعياد الميلاد.

ووقع ما يقارب المليوني شخص من حول العالم عريضة، تطالب الشبكة بسحب الفيلم كونه يصور السيد المسيح كمثلي الجنس، ووالدته السيدة مريم العذراء كمدمنة للحشيش.

ضجة حول الفليم

كانت شبكة "نتفليكس" قد أطلقت الفيلم على شبكتها في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، وهو من صنع القناة البرازيلية على يوتيوب "بورتا دوس فوندوس" والتي تعني البوابة الخلفية، وهي قناة كوميدية أسسها خمسة فنانين عام 2012، ولديها أكثر من 16 مليون متابع.

ويمكن اعتبار الفيلم كمحاكاة لفيلم "الإغواء الأخير للمسيح" والذي أنتج عام 1988، من إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، الإيطالي الأصل.

وقد أدى عرض هذا الفيلم إلى ردة فعل غاضبة من العديد من المتابعين للشبكة حول العالم، وجاءت أبرز الردود على لسان نجل الرئيس البرازيلي إدواردو بولسونارو، والذي قال في تغريدة على "تويتر": "نحن نحترم حرية التعبير، لكن هل يستحق هذا مهاجمة معتقد نحو 86% من الشعب؟".

A @NetflixBrasil acaba de lançar um "Especial de Natal" onde Jesus Cristo (@gduvivier) é gay e tem relações com @FabioPorchat, além de se recusar a pregar a palavra de Deus



Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica a reflexão. pic.twitter.com/OtgLJ8ryGu — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 11, 2019

موجة الغضب لم تقتصر فقط على المسيحيين، بل تعدتها إلى معتنقي مختلف الديانات والمذاهب الفكرية حول العالم، ورفض المساس بكل ما هو مقدس والسخرية من المعتقدات الدينية.

هجوم على نتفلكس

وكانت شبكة "نتفلكس" عرضت في وقت سابق فيلم "الخمار الأخير"، وهو محاكاة لقصة العشاء الأخير، ما عرض الشبكة وقتها إلى هجوم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وفقا لموقع "بي بي سي"، ودفع العديد من المشتركين في القناة إلى إلغاء اشتراكهم.

وقال بعض المعترضون على محتوى الأفلام، أن شبكة "نتفلكس" تتعمد المساس بالمقدسات، ونشر الإلحاد والشذوذ، فيما يرى بعض من يعتقد بحرية الرأي بأن للشبكة الحرية في التعبير دون أي حدود أو شروط لتناول الفنون المختلفة، ولأي موضوع مهما كان مقدسا.

وقال أعضاء من مجموعة "بورتا دوس فوندوس" في تصريح لصحيفة أمريكية: "بورتا دوس فوندوس تثمن الحرية الفنية والكوميديا الساخرة من مختلف المواضيع، ونؤمن بأن حرية التعبير هي من أسس بناء الديمقراطية".

وربط العديد من المتابعين، هذا الفيلم بحادثة صحيفة "شارلي إيبدو" والتي نشرت رسوم مسيئة للنبي محمد، ما أثار غضبا في العالم الإسلامي، وأدى إلى تعرض مكتب الصحيفة في العاصمة الفرنسية لهجوم مسلح أودى بحياة 12 شخصا من العاملين فيها، في 7 يناير/ كانون الأول عام 2015.