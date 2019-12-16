طريقة مبتكرة لحماية الأطفال من حوادث السير في تايلاند

رصد مقطع فيديو، وسيلة مبتكرة لإجبار قائدي السيارات على تخفيف السرعة أثناء السير داخل المدن، حفاظا على سلامة الأطفال، دون أن تتعرض مركباتهم للضرر.

نشرت قناة "سي إن بي سي عربية"، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد إنشاء ممرات للمشاة في تايلاند، عن طريق رسوم ثلاثية الأبعاد، تجعل أصحاب السيارات يعتقدون أنها حواجز فعلية، وبالتالي يتجنبون الاقتراب منها، وهو ما يجعل الأطفال أكثر أمنا خلال سيرهم على تلك الممرات.

ويقول الفيديو: "رغم أنها مجرد رسومات، إلا أنها استطاعت تحقيق نتائج جيدة في دفع السائق لتجنب المرور فوقها، إضافة إلى أنها تجعل البعض يعتقد أن الأطفال يسيرون فوق الهواء".

ويتعرض آلاف التايلانديين لحوادث سير كل عام، وهو ما يجعل البعض لا يشعرون بالسير بأمان عندما يقطعون ممرات المشاة المرسومة بطريقة تقليدية، خاصة في الشوارع، التي يمر بها تلاميذ المدارس.

وتتسبب حوادث الطرق في موت أكثر من 1.3 مليون شخص سنويا، في العالم، بينها 93 % في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض.

ظهور #ممرات_مشاه_ثلاثية_الأبعاد مميزة في بلدة بأيسلندا يحذر سائقي السيارات كي يتمهلوا في السير من أجل تقليل وقوع حوادث المرور. pic.twitter.com/oaCW7xY61n — CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 20, 2017

وتقول شبكة تلفزيون الصين "العربية"، إن ممرات المشاة ثلاثية الأبعاد، ظهرت عام 2017، في بلدة في أيسلندا، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تحذير سائقي السيارات حتى يخفضوا سرعتهم من أجل تقليل وقوع حوادث المرور.