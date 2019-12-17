برازيلي ينتحل شخصية والدته في اختبار القيادة

اعتقلت السلطات البرازيلية شابا برازيليا يبلغ من العمر 43 عاما بعد أن تنكر بثياب أمه من أجل الخضوع لامتحان القيادة بالنيابة عنها.

الشاب البرازيلي تنكر بثياب والدته البالغة من العمر 60 عاما من أجل اختبار القيادة بالنيابة عنه.

إلا أن حيلة الشاب لم تنطو على مدربة القيادة، التي سرعان ما أن أخبرت السلطات المحلية باشتباهها بشاب يرتدي بلوزة زهرية بأظافر مطلية ويضع الكثير من مساحيق التجميل والشعر المستعار.

وفي مقابلة مع مدربة القيادة، قالت فيها بأن الشاب حاول ألا يثير الشبهات قدر الإمكان، بوضعه للكثير من مساحيق التجميل وتقليم الأظاغر بشكل جميل بالإضافة لارتداء مجوهرات نسائية.

وقام الشاب بتلك المحاولة بعد فشل والدته لأكثر من مرة في اختبار القيادة، إلا أن الوالدة لم تكن تعلم بخطته، بحسب ما نقل موقع nypost الأمريكي.

ويواجه الشاب تهمة انتحال الشخصية والاحتيال، الأمر الذي سيعرضه لمسألة قانونية.