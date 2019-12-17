تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل من خطر الموت

أوضح علماء أن تناول الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، يقلل من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية.

وأجرى الباحثون دراسة على النظام الغذائي لما يقرب من 23 ألف متطوع لمدة 8 سنوات، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 40 في المائة.

The risk of dying from a heart attack was 40% lower among those eating chili peppers at least four times per week, and deaths from stroke were more than halved, researchers found https://t.co/wxA3RxUGd8 — CNN (@CNN) December 17, 2019

ووجد الخبراء أن الفلفل الحار كان مفيدا لصحة القلب لدى المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

وأشار الباحثون إلى أن مادة الكابسيسين والتي تعد المركب النشط في الفلفل الحار وتعمل كمضاد للاتهاب، ربما تكون السبب في ذلك.