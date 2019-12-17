حقيقة الفتاتين اللتين أحدثتا ضجة بعد ظهورهما برفقة عادل إمام... فيديو

أحدثت فتاتان شابتان ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لهما وهما برفقة الفنان المصري، عادل إمام، الذي يحتضنهما وهما يقبلانه.

ودارت تكهنات كثيرة حول هوية الفتاتين، ما بين أنهما ابنتي عادل إمام، أو أنهما من معجبيه، حتى خرجت إحداهما لتوضح أنها والفتاة الأخرى ابنتا شقيقه.

صور - ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلةhttps://t.co/m2OyGhqMWi pic.twitter.com/UG3HZP0xm6 — زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) December 5, 2019

وقالت نور، ابنة شقيق عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية، إن الناس يعتقدون أنها وشقيقتها معجبات أو زوجاته، ولكنهما بنات شقيقه.

ابنة شقيق عادل إمام تتحدث عن علاقتها بالزعيم وتكشف سر ابتعادها عن التمثيل#MBC4#MBCTrending pic.twitter.com/etR2ZvQ901 — MBC Trending (@MBCTrending) December 16, 2019

وفيما أكدت نور لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، أنها ترفض امتهان التمثيل مثل عمها، فأكدت أنها تحب العمل في مجال تصميم الأزياء، وأن عمها عادل إمام يدعمها في ذلك كثيرا.

وقالت عن عادل إمام: "عمي شيء كبير جدا، فهو حبيبي وعمي وأبي الثاني وقدوتي، وهو كبير العائلة، وكان يشجعني مع أبي على مجال الأزياء".

ويواصل عادل إمام، تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فالنتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويجسد "إمام" في أحداث المسلسل، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.