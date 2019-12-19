تكريم علي الحجار في سلطنة عمان... فيديو

فاز الفنان علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن فرع الفنون، كما ‏حصل على وسام السلطان قابوس، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.‏

وقدم الدكتور عبد الله الحراصي، رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في عمان، مراسم الجائزة.

يذكر أنه مؤخرا طرح الفنان على الحجار أغنية " اللي اشترى" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات حسن رياض، الحان حسن زكى .