العثور على هيكل عظمي لقزم نادر... صورة

تمكن فريق من علماء الآثار في الصين، من العثور على هيكل عظمي لإنسان يمتاز بشكل نادر جدا من التقزم، عاش خلال الفترة بين عامي 3300 إلى 2900 قبل الميلاد.

وتبدو عظام القزم المكتشف قصيرة للغاية وهشة مقارنة بعظام الأشخاص الآخرين التي عثر عليها في المنطقة.

وبتحليل الأسنان، اكتشف العلماء أن الرفات تعود لإنسان بالغ.

A human skeleton discovered in China is providing new information on the identification of dwarfism in the archaeological record.https://t.co/lLfPWwyVRA pic.twitter.com/Veki6xmb0p — Forbes Science (@ForbesScience) December 14, 2019

وأوضح العلماء أنه من النادر العثور على رفات أشخاص مثل هذه، حيث يتم اكتشاف رفات تعاني من نمو أطراف قصيرة مع طول جذع طبيعي.

الاكتشاف الأخير يعد مهما كون شكل التقزم الذي يعاني منه هذا الشخص نادر للغاية، حيث شمل شمل عظام الجمجمة والجذع.