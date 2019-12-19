مكة محمد صلاح تشارك والدها إعلانا جديدا... فيديو

ظهرت الطفلة مكة، مع والدها لاعب كرة القدم المصري، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في إعلان دعائي جديد.

ونشر صلاح مقطع فيديو لأحدث إعلاناته التجارية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، والذي ظهرت فيه برفقته ابنته مكة.

وظهر صلاح في حملة دعائية لصالح إحدى الشركات التي تقدم خدمات البريد.

وتدور فكرة الإعلان حول طلب هدية لعيد ميلاد ابنته مكة تصله بالبريد من بلد آخر.

جدير بالذكر أن هذا الظهور الإعلاني يعتبر هو الثاني لمكة، فسبق وظهرت في أحد الإعلانات لصالح أحد شركات الاتصالات.