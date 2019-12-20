دراسة تفضح شركات أدوية إنقاص الوزن "التخسيس"

لطالما قامت الدراسات المخبرية حول مصداقية أدوية التخسيس وفاعليتها في إنقاص الوزن في وقت قصير. وقررت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إجراء اختبارات دقيقة على أشهر أدوية التخسيس الموجودة في السوق الألمانية.

وترى الهيئة أنه لا دليل يثبت صدق هذه الوعود، بل وتترتب على هذه الأدوية، غالباً، آثار جانبية، وتوصلت الهيئة إلى هذه النتيجة بعد اختبار 13 نوعاً من أدوية التخسيس، بحسب ما ذكرت صحيفة " dw" الألمانية.

وأظهرت النتائج أن للأدوية المحتوية على العقار "أورليستات"، و"شيتوزان" و" ليراغلوتايد" مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان، والإسهال.

They say it's a health hack that will help you lose weight, lower disease risk and increase lifespan. But despite some positive study results, does intermittent fasting really deserve so much kudos? Read about it here: https://t.co/ylbXrLXr4i pic.twitter.com/ScSb5hw6Uu — DW Science (@dw_scitech) December 14, 2019

​وأشارت الهيئة، إلى أن الأدوية التي تكون على شكل مسحوق يذاب في الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضاً، مثل الإمساك.

وحذرت الهيئة من تناول أدوية التخسيس المحتوية على عقار "أمفيتامين"، بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب، والاضطراب، والدوار، وصعوبات النوم.

وتنصح الهيئة بإنقاص الوزن عبر نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، بدل أدوية التخسيس.