بالأحضان والقبلات... ميريام فارس تفقد صواب معجب سعودي

أفقدت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، صواب معجب سعودي، عندما قابلها وجها لوجه في كواليس حفلها الأول في المملكة العربية السعودية.

شاركت "ميريام ميوزك"، وهي شركة إنتاج ميريام فارس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا لميريام فارس وهو تستقبل الفائزين في تحدي "حبيبي سعودي"، الذي كانت أطلقته قبل أيام.

وكان من بين الفائزين، معجب سعودي، انهال على ميريام فارس بالقبلات والأحضان، الأمر الذي جعل فرد الأمن يبعده عنها بيده.

وحرصت ميريام فارس في كواليس حفلها الأول في السعودية، على السماح للفائزين بالتعرف إليها عن قرب، وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية.

وكانت المطرب اللبنانية أعلنت عن إطلاق تحدي "حبيبي سعودي" عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل موعد إقامة حفلها بالسعودية الأربعاء الماضي، وأكدت أن الفائز سيحظى بفرصة حضور كافة تحضيرات حفلها وراء الكواليس وقبل صعودها على المسرح أمام جمهورها ومعجبيها.

وحول تفاصيل التحدي، قالت ميريام فارس في مقطع مصور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": ”ما عليكم سوى غناء (حبيبي سعودي) ونشرها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاغ #ميريام_فارس_في_السعودية، وأشارت إلى أن من يرغب في المشاركة بالتحدي، فكل ما عليه فعله هو غناء الكلمات التالية: "حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي حدودي".

وأحيت ميريام فارس حفلها الأول في السعودية، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وكشفت لمتابعيها أنه ليس مسموحا لها بالرقص في الحفل، كما اعتادت في غالبية حفلاتها الغنائية، وإنما "هز رأسها" فقط.

وأوقفت ميريام فارس حفلها لفترة من الوقت، بعدما أصيب أحد الجماهير بنوبة قلبية.

وستحيي ميريام فارس حفلا آخر في السعودية، غدا السبت، ضمن مهرجان "ميدل بيست" الغنائي، المقام ضمن "موسم الرياض".

وتنطلق حفلات "ميدل بيست" في العاصمة السعودية الرياض، على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتضم 100 دي چي عالمي، و5 مسارح تستوعب أكثر من 200 ألف مشاهد، ومقاهي ومطاعم وأماكن ترفيه لراحة الجمهور.