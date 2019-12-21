لإسعاد الأطفال... نجوى كرم في ثوب "بابا نويل"... صور وفيديو

ونشرت الفنانة صورا ومقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "إنستغرام" لزيارتها إلى مقر الجمعية، حيث ظهرت نجوى كرم بملابس شخصية بابا نويل الشهيرة وتحمل في يدها جرسا.
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#NKO هيك كانت أجواء زيارتنا لـ "ميتم كفرفو" (دار مار أنطون). #ميلاد_السلام #نجوى_كرم
هذا ويستعد الملايين من الأشخاص للاحتفال بالمناسبة من خلال اقتناء الهدايا وتزيين البيوت بالأضواء على غرار بائعي المحلات، الذين يقومون بدورهم بتزيين واجهات محلاتهم بالأضواء والشموع وبأشجار عيد
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الميلاد التي تضفي طابعا جميلا ينعكس على المارين كما تعج شوارع المدن الرئيسية بالمواطنين القادمين للاحتفال وقضاء أفضل الأوقات.
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