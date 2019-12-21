لإسعاد الأطفال... نجوى كرم في ثوب "بابا نويل"... صور وفيديو

زارت الفنّانة اللبنانية نجوى كرم جمعية "أيام الرجا" في لبنان للاحتفال مع الأطفال بعيد الميلاد.

ونشرت الفنانة صورا ومقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "إنستغرام" لزيارتها إلى مقر الجمعية، حيث ظهرت نجوى كرم بملابس شخصية بابا نويل الشهيرة وتحمل في يدها جرسا.

هذا ويستعد الملايين من الأشخاص للاحتفال بالمناسبة من خلال اقتناء الهدايا وتزيين البيوت بالأضواء على غرار بائعي المحلات، الذين يقومون بدورهم بتزيين واجهات محلاتهم بالأضواء والشموع وبأشجار عيد

View this post on Instagram Ballachna Jawletna bi Zahleh jam3iyyit "Ayyaam l rajaa2" A post shared by Najwa Karam (@najwakaram) on Dec 18, 2019 at 7:34am PST

الميلاد التي تضفي طابعا جميلا ينعكس على المارين كما تعج شوارع المدن الرئيسية بالمواطنين القادمين للاحتفال وقضاء أفضل الأوقات.