لسبب غريب... تعذب نجل زوجها حتى الموت وتدفه برفقته

ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على سيدة متهمة بتعذيب ابن زوجها البالغ من العمر 3 أعوام حتى الموت، بسبب تبوله لا إراديا.

ووفقا لصحيفة" الدستور" المصرية، فإن الواقعة بدأت بتقديم والدة الطفل شكوى لدى مصالح الأمن في منشأة القناطر جنوب القاهرة، تتهم فيها والد طفلها وزوجته بقتل ابنها، الذي لم يتجاوز 3سنوات.

وبعد تحريات قوات الأمن تبين أن ربة بيت ضربت نجل زوجها بشدة لتأديبه بسبب تبوله في ملابسه ما تسبب في وفاته.

كما أشارت التحريات إلى أن والد الطفل وزوجته قاما بدفن المجني عليه دون الرجوع لـ"أمه"، ما جعلها تشك في الأمر.

وبعد استخراج جثة الطفل وعرضها على الطبيب الشرعي، تبين أن الطفل مصاب بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأنه تعرض للتعذيب حتى فارق الحياة.

كما جاء في محضر الشرطة أن زوجة الأب اعترفت بأنها تعدت على المجني عليه لتأديبه، ولم تقصد قتله.