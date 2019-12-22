تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

أثارت نجمة الغناء الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، اشمئزاز متابعيها، وذلك بتغريدة مقززة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكشفت "غاغا"، في تغريدتها الأربعاء الماضي، أنها لا تستطيع أن تتذكرآخر مرة استحمت فيها.

وغردت المطربة (33 عاما) بسؤال من مساعدتها، إذ قالت: ""مساعدتي: متى كانت آخر مرة استحمت فيها؟" وردت ليدي غاغا "أنا: لا أتذكر".

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember — Lady Gaga (@ladygaga) December 19, 2019

ذلك بالتزامن مع استعدادها لإطلاق ألبومها الغنائي السادس الذي يتوقع صدوره عام 2020.

وفيما برر متابعين لليدي غاغا تغريدتها بأنها مشغولة بشدة خلال الفترة السابقة في الإعداد لألبومها الجديد، فسرها آخرون أنها من باب المزاح.

ودائما ما تثير ليدي غاغا الجدل حولها، إما بسبب تصرفاتها في حفلاتها خشبة المسرح، أو بسبب أزيائها الغريبة.

يشار إلى أن ليدي غاغا من أشهر مطربات العالم، وحازت على جائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية في عام 2019، عن أول أفلامها السينمائية "A Star is Born"، والذي لعبت بطولته أمام الممثل والمخرج الأمريكي، برادلي كوبر.