محمد فؤاد يوجه دعوة لجماهيره... فيديو

ونشر محمد فؤاد عبر حسابه على Instagram مقطع فيديو يدعو من خلاله جمهوره لحضور الحفل.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Fouad (@mohamedfouadofficial) on Dec 22, 2019 at 6:12am PST

يذكر أنه في الوقت الحالي يتم عرض مسلسل "الضاهر" الذي يقوم ببطولته محمد فؤاد، بعد عدة تأجيلات من عرضه، والذي يعود من خلاله للدراما بعد غياب حوالى 9 سنوات.