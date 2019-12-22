حسن يوسف يعلق على عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل... فيديو

كشف الفنان حسن يوسف عن حقيقة عودة زوجته الفنانة شمس البارودي للتمثيل مرة آخرى بعد أن اعتزلت الفن منذ 37 عاما.

وقال الفنان حسن يوسف، خلال لقاء تليفزيوني، "دي إشاعة سنوية، بتطلع في شهر رمضان، السنة دي طلعوها بدري شوية".

وأضاف "شمس معتزله بقالها 37 سنة، ولا تفكر أبدا إنها تقف أمام الكاميرا مرة ثانية".

وكشف يوسف أن "شمس البارودى رفضت ملايين مقابل ظهورها فى البرامج من أجل الحديث عن شائعة عودتها الفن".

وأوضح أنها "رفضت الظهور والعودة للفن وهى فى ريعان شبابها، فكيف توافق على هذا الأمر فى هذه السن".

صوره حديثه للفنانه شمس البارودى pic.twitter.com/nGswvIZBnK — karim naguib (@karimna39537368) December 14, 2019

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تطلق فيها شائعة عودة شمس البارودي للتمثيل، إذ تردد في العام الماضي عودتها إلى التمثيل من خلال عمل فني كبير، قبل أن تنفي الممثلة، التي بدأت مشوارها الفني بمسلسل "العسل المر"، ثم تزوجت من حسن يوسف في عام 1972، وأنجبت منه 4 أبناء، هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله، واعتزلت الفن في عام 1985 بعد عودتها من أداء العمرة، وارتدت الحجاب وبعده النقاب، فترة قبل أن تكتفي بارتداء الحجاب فقط.