بيع نعجة بـ134 ألف دولار في دولة عربية.. فيديو

شهد أحد المزادات بدولة الكويت، بيع نعجة مقابل 60 ألف دينار كويتي ما يقارب 500 ألف ريال سعودي (134 ألف دولار أمريكي).

ويظهر في مقطع فيديو النعجة بيضاء اللون وحجمها أضخم من المعتاد، بينما يقوم البائع بالمناداة على سعرها حتى وصل إلى 60 ألف دينار.

يذكر أن الكويت شهدت بيع أغلى جمل في العالم، وهو الجمل "عرنون" الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن بيع بمبلغ وقدره 16 مليون و200 ألف دينار كويتي.