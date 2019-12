أحمد زاهر ينهي ورشة إعداد الممثل في السعودية ويوجه رسالة إلى طلابه

View this post on Instagram

حبايبي و اخواتي وأصحابي وأتشرف و أقول طلابي في ورشه إعداد الممثل اللي عملتها في السعوديه 🇸🇦 في جده مع أكاديميه دهب ( ابو ناصف ، وليد ، ماجد ، قدري ، شمس ، ميوش ، عبير ، لينا ، نورا ، العنتيل ، شهري ، عثمان ، استاذ وليد ، نادر ، اكرم ، طلال ، مدام راويه ، صبغه ، هتان ، اسامه ، احمد ، عبدالله عبود ، عبدالله طارق ، شذا ، اماني ، عبير ، راغب ، عوكل ) مبروك عليكم استلام الشهادات وكان نفسي أكون معاكم وحشتوني بجد كلكم و بحبكم جدا ومستني أشوفكم نجوم السعوديه اللي جايين و مكسرين الدنيا بحبكم ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 @dahab.media.academy