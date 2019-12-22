أحمد زاهر ينهي ورشة إعداد الممثل في السعودية ويوجه رسالة إلى طلابه

ونشر الفنان المصري، مقطعي فيديو، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، ظهر خلالهما الطلاب الذين دربهم في ورشة التمثيل وهم يغنون له معبرين عن سعادتهم بالتدريب معه، وعلق: "حبايبي وإخواتي وأصحابي.. أتشرف وأقول طلابي في ورشة إعداد الممثل اللي عملتها في السعودية في جدة مع أكاديمية دهب السعودية".
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حبايبي و اخواتي وأصحابي وأتشرف و أقول طلابي في ورشه إعداد الممثل اللي عملتها في السعوديه 🇸🇦 في جده مع أكاديميه دهب ( ابو ناصف ، وليد ، ماجد ، قدري ، شمس ، ميوش ، عبير ، لينا ، نورا ، العنتيل ، شهري ، عثمان ، استاذ وليد ، نادر ، اكرم ، طلال ، مدام راويه ، صبغه ، هتان ، اسامه ، احمد ، عبدالله عبود ، عبدالله طارق ، شذا ، اماني ، عبير ، راغب ، عوكل ) مبروك عليكم استلام الشهادات وكان نفسي أكون معاكم وحشتوني بجد كلكم و بحبكم جدا ومستني أشوفكم نجوم السعوديه اللي جايين و مكسرين الدنيا بحبكم ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 @dahab.media.academy
ووجه أحمد زاهر رسالة إلى طلابه بمناسبة تسلم شهادات الورشة: "مبروك عليكم استلام الشهادات.. كان نفسي أكون معاكم وحشتوني بجد كلكم وبحبكم جدا ومستني أشوفكم نجوم السعودية، اللي جايين ومكسرين الدنيا بحبكم".
يذكر أن أخر أعمال أحمد زاهر كان من خلال مشاركته في مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، وصفاء الطوخي، وإنجي المقدم، وآخرين.
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