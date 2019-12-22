أحمد زاهر ينهي ورشة إعداد الممثل في السعودية ويوجه رسالة إلى طلابه

قال الفنان أحمد زاهر، إنه أنهي ورشة إعداد الممثل، التي أقامها في المملكة العربية السعودية خلال ‏الفترة الماضية، مشيرا إلى أن طلابه الذين دربهم سيكونون نجوم السعودية.

ونشر الفنان المصري، مقطعي فيديو، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، ظهر خلالهما الطلاب الذين دربهم في ورشة ‏التمثيل وهم يغنون له معبرين عن سعادتهم بالتدريب معه، وعلق: "حبايبي وإخواتي وأصحابي.. أتشرف وأقول طلابي في ورشة إعداد ‏الممثل اللي عملتها في السعودية في جدة مع أكاديمية دهب السعودية".‏

ووجه أحمد زاهر رسالة إلى طلابه بمناسبة تسلم شهادات الورشة: "مبروك عليكم استلام الشهادات.. كان نفسي أكون ‏معاكم وحشتوني بجد كلكم وبحبكم جدا ومستني أشوفكم نجوم السعودية، اللي جايين ومكسرين الدنيا بحبكم".‏

يذكر أن أخر أعمال أحمد زاهر كان من خلال مشاركته في مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، و‏صفاء الطوخي، وإنجي المقدم، وآخرين.