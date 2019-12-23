تسجيل
13:55 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    ميريام فارس

    "ذات الوجهين"... ميريام فارس توجه اتهامات إلى إليسا

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104192/98/1041929862.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201912231043837961-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7/

    عادت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، إلى الرد على هجوم مواطنتها، الفنانة إليسا، بعد أن علقت الأخيرة على انتقادها لها بـ"أن كل إنسان بيعمل بأصله".

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا جديدا لميريام فارس، مع أحد المراسلين الذي أجرى معها اللقاء التلفزيوني، على هامش حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، والذي انتقدت من خلاله إليسا بسبب موقفها وقت اندلاع أزمتها في مصر.

    ويظهر المراسل في المقطع المصور وهو يسير مع ميريام فارس، ويقول لها: "اليوم أحدثنا ضجة كبيرة بسبب الحوار الذي أجريته معك، وكتير ناس علقوا على موقفك ضد إليسا، وكان هناك انتقادات سلبية"، لترد ميريام فارس: "ليس مهم ما حدث ومش حلو أن الشخص يكون بوجهين".

    View this post on Instagram

    شو القصة؟؟🙄🙄🙄 . . . . . #ميريام_فارس #السعودية #اليسا

    A post shared by LebaneseBeautyQueens. (@lebanesebeautyqueens) on

    وكانت ميريام فارس أبدت في اللقاء التلفزيوني، استياءها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء في مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

    وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها... لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو والإساءة لي".

    وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل "لايك"... وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك".

    من ناحيتها، ردت إليسا، أمس السبت، على تصريحات ميريام فارس المتلفزة، بنشرها تغريدة لأحد متابعيها على "تويتر" يقول فيها: "قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه إليسا دافعت عنها... يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

    وكانت ميريام فارس أثارت جدلا واسعا في شهر يونيو/ حزيران، بتصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان "موازين"، إذ قالت: "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)"، الأمر الذي تسبب في موجة هجوم عنيفة ضدها من جانب عدد من الفنانين المصريين.

    ومع تزايد الهجوم ضدها، أجرت ميريام فارس اتصالا هاتفيا بهاني شاكر أوضحت خلاله أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وتم تحريف المعنى، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد المزايدة على حبها وتقديرها لمصر وشعبها، كما أنها أصدرت بيانا تعتذر فيه للشعب المصري عن التصريحات، مؤكدة أنه تم فهمها بشكل غير صحيح.

    انظر أيضا:

    أول تعليق من ميريام فارس على حفلها الأول بالسعودية
    ميريام فارس تفاجئ الجمهور السعودي: هذا هو المسموح أفعله فقط... فيديو
    بالأحضان والقبلات... ميريام فارس تفقد معجبا سعوديا صوابه
    "كل إنسان بيعمل بأصله"... إليسا ترد على انتقاد ميريام فارس لها
    "حبيبي سعودي".. ميريام فارس تكشف عن تحد خلال حفلها المقبل في الرياض
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, لبنان, إليسا, ميريام فارس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - أقوى 10 قوات جوية في العالم
    أقوى 10 قوات جوية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك