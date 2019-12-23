"ذات الوجهين"... ميريام فارس توجه اتهامات إلى إليسا

عادت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، إلى الرد على هجوم مواطنتها، الفنانة إليسا، بعد أن علقت الأخيرة على انتقادها لها بـ"أن كل إنسان بيعمل بأصله".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا جديدا لميريام فارس، مع أحد المراسلين الذي أجرى معها اللقاء التلفزيوني، على هامش حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، والذي انتقدت من خلاله إليسا بسبب موقفها وقت اندلاع أزمتها في مصر.

ويظهر المراسل في المقطع المصور وهو يسير مع ميريام فارس، ويقول لها: "اليوم أحدثنا ضجة كبيرة بسبب الحوار الذي أجريته معك، وكتير ناس علقوا على موقفك ضد إليسا، وكان هناك انتقادات سلبية"، لترد ميريام فارس: "ليس مهم ما حدث ومش حلو أن الشخص يكون بوجهين".

وكانت ميريام فارس أبدت في اللقاء التلفزيوني، استياءها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء في مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها... لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو والإساءة لي".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل "لايك"... وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك".

من ناحيتها، ردت إليسا، أمس السبت، على تصريحات ميريام فارس المتلفزة، بنشرها تغريدة لأحد متابعيها على "تويتر" يقول فيها: "قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه إليسا دافعت عنها... يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

وكانت ميريام فارس أثارت جدلا واسعا في شهر يونيو/ حزيران، بتصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان "موازين"، إذ قالت: "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)"، الأمر الذي تسبب في موجة هجوم عنيفة ضدها من جانب عدد من الفنانين المصريين.

ومع تزايد الهجوم ضدها، أجرت ميريام فارس اتصالا هاتفيا بهاني شاكر أوضحت خلاله أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وتم تحريف المعنى، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد المزايدة على حبها وتقديرها لمصر وشعبها، كما أنها أصدرت بيانا تعتذر فيه للشعب المصري عن التصريحات، مؤكدة أنه تم فهمها بشكل غير صحيح.