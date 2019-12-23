بطلة "صراع العروش" تكشف سر رفضها التقاط صور "سيلفي" مع المعجبين

كشفت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، بطلة المسلسل التلفزيوني "صراع العروش"، عن السر وراء رفضها التقاط صور "سيلفي" مع المعجبين.

وأشارت في لقاء معها لبرنامج "Table Manners"، المذاع على شبكة الإنترنت، إنه أثناء سيرها في المطار، قابلها معجب وطلب التقاط صورة "سيلفي" معها، ولكن تصادف وأن تعرضت لـ"نوبة فزع"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وقالت إنها كانت بمفردها وقت إصابتها بالنوبة، التي كان سببها الإرهاق التام، مضيفة: "كنت بمفردي، وكنت على الهاتف مع والدتي أمي، وشعرت بأني لا أستطيع التنفس، وبدأت أبكي، ولا أعرف ما الذي يحدث لي".

وأردفت: "وبينما أتعرض لكل هذا، جاء المعجب وطلب مني صورة "سيلفي"، ولكني اعتذرت منه، وأخبرته بأنني لا أستطيع التنفس".

وأوضحت الممثلة الشابة (33 هاما) التي نالت شهرة واسعة من تجسيد دور "أم التنانين" دينيريس تارغاريان في مسلسل "صراع العروش"، أن الحادثة التي مرت بها جعلتها تعيد التفكير في طريقة تفاعلها مع معجبيها، وأكدت أنها أصبحت حاليا تفضل إهداء توقيعها لهم، بدلا من التقاط صورة "سيلفي" معهم.

كما ترى إميليا كلارك أن التقاط صورة "سيلفي" يتطلب وجود تفاعل إنساني مع المعجبين، مثل إجراء دردشة قصيرة، وليس "مجرد ذهاب شخصا ما يطلب مني هل لي بصورة معك؟، ثم يغادر بعدها، لكن عند إهدائك توقيع فأنت تمارس سلوكا إنسانيا معهم، مثل النظر في أعينهم".

يشار إلى أن إميليا كلارك، كشفت في شهر مارس/ آذار أنها خضعت لعمليتين جراحيتين في المخ قبل أعوام.

وكشفت كلارك في مقابلة تليفزيونية عن مرضها الذي اكتشفت إصابتها به عام 2011 حينما كانت تبلغ من العمر 24 عاماً، وهو تمدد الأوعية الدموية بالمخ .

وعرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل "Game of Thrones" "صراع العروش" في شهر نيسان/ أبريل 2019.