تحول إلى "هيكل عظمي"... امرأة تنقذ كلبا من موت محتم... فيديو

وجدت امرأة كلبا بجانب سياج حديقة، وقد تعرض لمجاعة شديدة، فقد بسببها القدرة على الحركة بالكامل.

وبحسب الفيديو الذي نشرته منظمة صينية تعنى بحماية ورعاية الحيوانات، فقد قامت امرأة بإنقاذ الكلب ورعايته بعد ذلك.

ويظهر في الفيديو اللحظات الأولى التي وجدت فيها المرأة الكلب بجانب السياج، وقد انهارت قواه بالكامل، لتقوم بعدها بأخذه إلى مركز طبي خاص.

ليخضع بعدها على رعاية طبيه وصحية وغذائية حتى يصل لمرحلة الشفاء التام.

ويظهر الكلب في فترات لاحقة وقد استرجع كامل قواه الجسدية، واستعاد القدرة على الحركة، واندمج مع باقي الكلاب التي تملكها السيدة.