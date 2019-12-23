هجوم نحل يوقف مباراة رسمية وهكذا تصرف جميع من في الملعب... فيديو

هاجم سرب من النحل ملعب مباراة فريقي يانغا وإيرينغا يونايتد في كأس تنزانيا، متسببا في إيقاف المباراة.

ومع حلول الدقيقة 53 من عمر المباراة هجم سرب من النحل على اللاعبين لينبطحوا على الأرض سعيا لتفادي اللسعات.

وقام أفراد الأجهزة الفنية والجماهير وكل من في الملعب بالانبطاح، لاتقاء شر لسعات النحل المؤلمة.

وتوقف اللقاء لعدة دقائق حتى انتهي الهجوم، لتستكمل المباراة التي انتهت بفوز يانغا برباعية نظيفة.

يذكر أن الأضرار اقتصرت على بعض اللسعات غير الخطرة.