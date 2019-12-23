رغم فوائدها الكثيرة... أخطار الإفراط في تناول المكسرات

تتنوع الفوائد الصحية للمكسرات مثل الفستق والبندق، حيث أن بعضها يساعد على إنقاص الوزن والحماية من السرطان، بفضل ما تحتويه من فيتامينات ومعادن مهمة.

ذكرت ذلك مجلة "هيومن آند هيلث ريسيرش"، مشيرة إلى أن المكسرات تحتوي أيضا على الدهون المشبعة، التي تحارب أمراض القلب، وتقلل الكوليسترول في الدم.

وقالت المجلة إن الإفراط في أي شيء صحي له أضرار، مشيرة إلى أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن تناول المكسرات والبذور يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، في حال تناولها بكميات محدودة للغاية وبالتزامن مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

8 Health Benefits of Pine Nuts (Chilgoza): The Nutty Winter Treat https://t.co/ixbArMGKLT pic.twitter.com/7a55S7m85v — NDTV Food (@NDTVFood) November 27, 2017

المكسرات النيئة، غير المملحة، تساعد على خفض ضغط الدم، لكن الإفراط في تناول المكسرات المملحة غير صحي، حيث يمكن أن تؤثر على ضغط الدم سلبا، ويؤدي إلى ارتفاعه.

وتؤثر بعض المكسرات سلبا على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يؤدي محتواها من الدهون والألياف إلى الإسهال، أو تسبب الانتفاخ وتراكم الغازات.

وفي بعض الحالات تكون المعدة البشرية، غير قادرة على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، لأن المعدة البشرية لا تستطيع هضمه، مما يؤدي إلى ارتباطه بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك.