الروبوتات أصبحت رومنسية في اليابان... فيديو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لروبوت جديد ينبض بالحياة، تم تصنيعه في اليابان، يستعرض مهاراته أمام الجمهور وكأنه إنسان حقيقي.

وتظهر المقاطع الروبوت "كاليدو"، الذي صنعه العلماء في شركة " Kawasaki Heavy Industries" اليابانية، وهو يقوم باستعراض قدراته في إنقاذ الأرواح في حال حدوث الكوارث، ويظهر في إحدى اللقطات وهو يحمل فتاة "روبوت أيضا" بطريقة رومنسية.

وصرحت الشركة، التي يقع مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو، بأن الروبوت "كاليدو" مصمم لاستخدامه في حال حدوث الكوارث، كالزلازل والفيضانات والأعاصير، التي تعد اليابان من أكبر الدول المهددة بها وبشكل متكرر، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كما أكد العلماء، أنهم حريصون على تطوير الحالة الشعورية عند الروبوتات، وتفعيل إحساسهم بالخطر، لتقوية إمكانياتة اتخاذ القرار، في اللحظات المناسبة، لديهم، كما أن الحالة العاطفية ستكون الهدف الرئيسي للشركة والتي ستظهر نتائجها في المستقبل القريب.

ويذكر أن آخر صيحات تطور الروبوتات تجلت في الروبوت "صوفيا"، التي تتمتع بمقدرات كبيرة توضح المستقبل الكبير الذي ينتظر الروبوتات، والمراحل التي من الممكن أن تصل لها.