سوريا تستعيد 90 مليار ليرة من قضية فساد في وزارة التربية

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن انتهائها من تدقيق ملفات الفساد في وزارة التربية السورية، والمتعلقة بعقود شراء موقعة بين عامي 2016 و 2018.

وبحسب بيان الهيئة فقد تم توقيع حوالي 591 عقدا تم التلاعب في مضامينها، بهدف القيام بعمليات كسب غير مشروع، وبلغت قيمتها الإجمالية مايقارب 72.99 مليار ليرة سورية، وهي قيمة الفروقات السعرية بين العقود مع إضافة الفوائد القانونية والتي تبلغ 17 مليار ليرة.

وعرضت الجهة المتعهدة تسديد المبالغ المترتبة عليها، ووافقت وزارة التربية على سداد مبلغ 20 مليار ليرة نقدا خلال الشهرين القادمين، فيما سيتم تسديد باقي المبالغ خلال فترة عام من تاريخه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة على ذلك.

كما سيتم تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة للعقود الموقعة عام 2019، والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة، إلى حسابات المبالغ المطالب بها، بحسب "سانا".