تحذيرات من ألعاب تسبب العقم للأطفال

حذر مجلس مدينة نوتنغهام البريطانية بشدة من انتشار ألعاب غير آمنة للأطفال في الأسواق، وأكد وجود احتمالية كبيرة أن يصاب الأطفال بالعقم بسبب بهذه الألعاب.

ويتم ترويج هذه الدمى تحت إسمي "سويت فاشن دول" و "غيرل بيوتيفول دول" قاء ثمن يتراوح بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات استرلينية في الأسواق البريطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الانديبندنت".

وتبين أن الدميتين تحتويان على نسب عالية من مادة "الفتالايت" وهي مواد كيميائية ارتبطت بالإصابة بمشاكل في الجهاز التناسلي.

وصرحت جاين بايلي مديرة مكتب المعايير التجارية في مجلس مدينة نوتينغهام "نتفهم الضغوط المالية التي يرزح الناس تحت وطأتها حالياً لكنني أحثّ الأهل على مقاومة إغراء شراء ألعاب رخيصة الثمن كهذه".

كما نشرت الطبيبة المخبرية راشل جونز تغريدة عبر حستبها الشخصي على التويتر، حذرت فيها جميع الأهالي من شراء هذه الدمى، وأكدت على ضرورة التخلص منها على الفور في حال تم شراؤها.

All good points but I do worry about medical plastic waste - it's been such an utter game changer in keeping sterility, literally saving lives and improving outcomes every day etc - how will we ever do without it? — Rachel Lucie Johns (@rachellucie) December 19, 2019

​ومن الملفت للنظر أن غلاف الألعاب الخارجي يحمل جملاً غير منطقية تقول مثلا "أريد طفلاً، هل أعطيت الشغف، كي تصبح أفضل شريك على الاطلاق!"، مما أثار الشك بين المغردين حول ما إذا كان هناك جهة مخططة للموضوع.

وحذر اتحاد الحكومات المحلية في وقت سابق من هذا الشهر المستهلكين من شراء منتجات مزورة وغير آمنة قبل عيد الميلاد.