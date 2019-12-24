انهيار الممشى الزجاجي في حمام كليوباترا بمصر بسبب الطقس... فيديو وصور

انهار الممشى الزجاجي في منطقة حمام كليوباترا في مدينة مرسى مطروح، شمال غربي مصر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج تسبب بانهيار الممشى الزجاجي، حيث تهشمت الألواح الزجاجية وانهارت أجزاء من الممشى المؤدي إلى حمام كليوباترا.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مدينة مطروح، بتفقد منطقة كليوباترا للوقوف على حالة الممشى واتخاذ التدابير اللازمة.

وقرر المحافظ تشكيل لحنة فنية لإعداد تقرير بشأن حالة الممشى والطريق المؤدي لحمام كليوباترا.

وطالب المحافظ "بسرعة تدبيش المنطقة بالكامل لحمايتها من الأمواج وعوامل المد والجزر وكذلك رفع الألواح الزجاجية المهشمة ومخاطبة الشركة الموردة وتخزين الألواح الزجاجية في مخازن خاصة لحين انتهاء فصل الشتاء".

يشار إلى أن الممشى الزجاجي يبلغ طوله ١٧ مترا وعرضه ٤ أمتار وتم الانتهاء من تنفيذه شهر يوليو/ أيار الماضي.