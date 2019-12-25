شركة "جي بي إل" تطرح رسميا سماعة الطاقة الشمسية... فيديو

أعلنت شركة "جي بي إل" عن تصنيعها لسماعة "Reflect Eternal" الجديدة، والتي تستمد طاقتها من الأشعة الشمسية دون الحاجة للشحن أبداً، عندما تتوفر الظروف الشمسية المناسبة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وضع السماعة ساعتين ونصف في الخارج يكفيها للعمل على مدار الساعة، دون حاجة لمصدر لشحنها كهربائيا على الإطلاق. كما ذكر موقع " theawesomer" الأمريكي.

وتتطلب السماعة أشعة الشمس المباشرة، وسطوعاً مقداره 50000 لوكس، مع العلم أن السماعة تشحن نفسها في الظل والأماكن المغلقة ولكن بشكل أبطأ بكثير.

وتحتوي السماعة على تقنية "Bluetooth 5.0" والمساعدين الصوتيين غوغل اسيستنت، وأمازون أليكسا، ومايكروفون للمكالمات الهاتفية، إضافة إلى خاصية "Ambient Aware"، لحجب الضوضاء في البيئة المحيطة.

Conoce los Reflect Eternal, audífonos inalámbricos que prometen “carga infinita” https://t.co/Eu4lo8pRIq — Ulrich Cruger Gunter (@vogar06) December 24, 2019

​كما تتمتع السماعة بحماية جيدة ضد رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية "IPX4"، ومن المقرر طرحها في الأسواق في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.