دراسة: العمل يحمي المرأة من الأمراض

كشفت دراسة جديدة أجراها أطباء هنديون، أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل.

وذكر موقع "newequipment" الأمريكي أن الباحثون حللوا البيانات الصحية لأكثر من 5100 إمرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عامًا، بهدف تقييم تأثير تقدمهن المهني على صحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاماً وأكثر خلال سن الرشد أظهرن تدهوراً أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر، مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبداً.

وتطابقت النتائج مع نتائج دراسة مشابهة أجريت في ألمانيا، حيث أكدت نتائج دراسة أجريت في معهد "ماكس بلانك" للبحوث الديموغرافية في ألمانيا، أن النساء العاملات لا يتمتعن بصحة أفضل فحسب، ولكنهن أيضاً أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظائرهن غير العاملات.

وحللت الدراسة الألمانية تأثير التجارب السلبية في العمل على النساء العاملات، حيث تبين بأن هذه التجارب تؤثر سلباً على صحة المرأة البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".