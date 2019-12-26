حسن حسني يتحدث عن أمنية محمود الجندي قبل وفاته

قال الفنان المصري حسن حسني، إنه شعر بسعادة كبيرة، لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، التي يشرف عليها نقيب الممثلين أشرف زكي.‏

جاء ذلك خلال مقابلة، مع الإعلامية بوسي شلبي، على هامش المهرجان، بحسب موقع "في الفن" المصري، الذي أشار إلى قول حسني: "لم أكن أتوقع وجود هذا الاهتمام بالممثلين الكبار".

وتابع: "كانت هذه أمنية الفنان الراحل محمود ‏الجندي، الذي أخبرني أن الممثل الكبير مثل قطعة الديكور الفخمة، التي تضيف قيمة للعمل وتضيئه".‏

وتحدث حسن حسني، عن عمله مع الفنان الراحل يوسف وهبي، في مسرحية "نور الظلام"، قائلا: "كان وقتها يعاني من ‏رعشة بسبب كبر سنه، ويحتاج إلى مساعدة في الكواليس، لكن بمجرد وقوفه أمام ‏الجمهور كان يصمد مثل الجبل".‏

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، في هذه الدورة، 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم سامح مهران، رئيس أكاديمية ‏الفنون الأسبق.