حسن حسني يتحدث عن أمنية محمود الجندي قبل وفاته

جاء ذلك خلال مقابلة، مع الإعلامية بوسي شلبي، على هامش المهرجان، بحسب موقع "في الفن" المصري، الذي أشار إلى قول حسني: "لم أكن أتوقع وجود هذا الاهتمام بالممثلين الكبار".
وتابع: "كانت هذه أمنية الفنان الراحل محمود الجندي، الذي أخبرني أن الممثل الكبير مثل قطعة الديكور الفخمة، التي تضيف قيمة للعمل وتضيئه".
النجوم في تكريم #حسن_حسني بمهرجان المهن التمثيليةhttps://t.co/lS7LVqNFIM pic.twitter.com/hEZDpspMpr— تطبيق زاجل (@App_Zagel) December 26, 2019
وتحدث حسن حسني، عن عمله مع الفنان الراحل يوسف وهبي، في مسرحية "نور الظلام"، قائلا: "كان وقتها يعاني من رعشة بسبب كبر سنه، ويحتاج إلى مساعدة في الكواليس، لكن بمجرد وقوفه أمام الجمهور كان يصمد مثل الجبل".
ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، في هذه الدورة، 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.
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