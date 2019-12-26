رئيس الوزراء الهندي يوضح خصوصية كسوف الشمس

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه كان متحمسا، مثله مثل العديد من الهنود الآخرين، لمشاهدة الكسوف الشمسي الذي سيحدث اليوم الخميس. وشارك بعض الصور عبر حسابه الشخصي على التويتر مما أشعل التفاعلات بين المغردين.

ونشر رئيس الوزراء تغريدة، مرحّبًا بالكسوف، جاء فيها "مثل جميع الهنديين أنتظر الحدث، أهلاً وسهلاً... استمتع".

​​كما نشر مودي مجموعة من الصور توضح تفاصيل الكسوف، وعلق على الصور موضحا اهتمامه الكبير بالحدث، ما جعله يتواصل مع خبراء لمعرفة التفاصيل العلمية للموضوع، بحسب ما ذكر موقع "businesstoday".

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019. Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz — Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019

​يعتبر الكسوف الشمسي الذي شوهد في الهند حدثا خاصا، حيث أنه كان كسوفا كليا وحجب الضوء تاركا ضوء الشمس على شكل حلقة مفرغة فقط، وهذه الظاهرة جعلت الشمس تبدو وكأنها "حلقة من النار".

كما قال مودي أن هذا الكسوف الشمسي خاص أيضا لأنه كسوف الشمس الأخير في هذا العقد، وإلى جانب الهند، كان الكسوف "Solar Eclipse 2019" مرئيًا في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام.