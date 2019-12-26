شاهد... الكشف عن صور جديدة للسيارة التركية المرتقبة

نشرت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، اليوم الخميس، صورا جديدة للسيارة المرتقبة.

وكشفت المجموعة عن الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وشملت الصور الجديدة الأضواء الأمامية والمرآتين الأماميتين، والسقف، والحواف الجانبية للسيارة.

وتم التقاط الصورة في العتمة والأضواء الأمامية للسيارة مشتعلة وتظهر المرآتان والحواف الجانبية والسقف.

وعلقت المجموعة على التغريدة بعبارة "أخر ثلاث أيام للعد التنازلي"، وذلك من أجل الكشف عن السيارة بالكامل.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في 11 يونيو/ حزيران من العام الماضي، إن النموذج الأولي للسيارة المحلية سيكون جاهزا عام 2019، وسيبدأ الإنتاج المتسلسل اعتبارا من عام 2021، وفقا لموقع "تركي برس".

وتضم المجموعة الشركات التركية "الأناضول" و"بي إم سي" و"كراجا القابضة" و"توركسيل" و"زورلو القابضة"، وذلك عبر شراكة مع اتحاد الغرف والبورصات، اتفاقية تأسيس الشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية المحلية.