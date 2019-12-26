شاهد... الكشف عن صور جديدة للسيارة التركية المرتقبة

وكشفت المجموعة عن الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وشملت الصور الجديدة الأضواء الأمامية والمرآتين الأماميتين، والسقف، والحواف الجانبية للسيارة.
#YeniliğeYolculuk devam ediyor...— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 24, 2019
Geri sayımda son 3 gün!#AynalarYerliYerinde #TürkiyeninOtomobili #TOGG https://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/c3If1GJE4E
وتم التقاط الصورة في العتمة والأضواء الأمامية للسيارة مشتعلة وتظهر المرآتان والحواف الجانبية والسقف.
Sizi dinledik, 14.53’te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Saat 19.23’te yine buluşalım.#YeniliğeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/AJbovE8Mmg
وعلقت المجموعة على التغريدة بعبارة "أخر ثلاث أيام للعد التنازلي"، وذلك من أجل الكشف عن السيارة بالكامل.
Tam şarj #YeniliğeYolculuk#DoğuştanElektrikli#SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/n6iMZUSpOg— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في 11 يونيو/ حزيران من العام الماضي، إن النموذج الأولي للسيارة المحلية سيكون جاهزا عام 2019، وسيبدأ الإنتاج المتسلسل اعتبارا من عام 2021، وفقا لموقع "تركي برس".
#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik!— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 25, 2019
İlhamı sensin…#DoğumYeriİstanbul#YeniliğeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/dLoMQP1vXF
وتضم المجموعة الشركات التركية "الأناضول" و"بي إم سي" و"كراجا القابضة" و"توركسيل" و"زورلو القابضة"، وذلك عبر شراكة مع اتحاد الغرف والبورصات، اتفاقية تأسيس الشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية المحلية.
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