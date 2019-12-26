الجزائر... أكثر الهواتف الذكية بحثا في الإنترنيت لعام 2019

نشر الموقع المتخصص في موديلات وماركات الأجهزة الإلكترونية والرقمية "Nkheyar.com" دراسة حول الهواتف الأكثر بحثا من طرف الجزائريين على شبكة الانترنت في سنة 2019.

أشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن الدراسة الحديثة التي نشرها الموقع، أظهرت أن العلامة "أوبو" كانت الأكثر اختيارا وبحثا من طرف الجزائريين على شبكة الانترنت، وأعلنت أن الهواتف الذكية التي جذبت المستهلكين في خضم السنة الجارية هي ثلاثة موديلات من العلامة الصينية أوبو. “F7،F9، A3s”،الموجودة في قائمة أربعة الأنواع الأكثر بحثا عند الجزائريين

وفي ما يخص ترتيب العلامات الأكثر بحثا على الإنترنت أظهرت الدراسة أن العلامة “أوبو” احتلت المركز الأول بعيدا عن العلامة “هواوي” التي احتلت المركز الثاني، أما بالنسبة إلى ماركة “Xiaomi”، التي اقترحت هواتف ذكية عالية الأداء بأسعار معقولة، فهي تحتل المركز الثالث ضمن الهواتف الأكثر بحثا، بالرغم من كونها ليست موزعة رسميا، إلا أنها نجحت في استقطاب اهتمام المستهلك الجزائري.

وتختتم الماركات الكورية ترتيب العلامات الخمس الأوائل، بماركة “سامسونغ” في المرتبة الرابعة و”أل جي” في المركز الخامس، في حين جاءت الماركة المحلية الأولى للعلامة “كوندور” في المرتبة السادسة.

وقدمت الدراسة، مقارنة للهواتف الذكية، بناء على عدة معايير كالذاكرة الحية، وآلة التصوير، والكاميرا، وحجم الذاكرة، حيث جمعت الدراسة معطيات 10 آلاف متصفح من أجل تحليلها بغاية تحديد المعايير التي تهم المستهلك عند شرائه هاتفا ذكيا جديدا.

وعرّجت الدراسة نحو معدل ميزانية شراء هاتف ذكي جديد عند الجزائريين بنحو 33000 دج، حيث يرغب أغلبية المتصفحين في هاتف بذاكرة حية “3Go”، علاوة عن ذاكرة التخزين، التي يفضلها الزبائن بحجم “32Go”.