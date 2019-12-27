دراسة تكشف فوائد الوزن الزائد في محاربة السرطان

أظهرت نتائج دراسة أجراها فريق علماء في جامعة فليندرز الأسترالية أن الوزن الزائد يمكن أن ينعكس إيجابا على مكافحة مرض السرطان.

ووفقا لصحيفة "يورك أليرت" العلمية قام الباحثون بتحليل نتائج التجارب السريرية للعقار "أتيزولوزوماب"، والذي يستخدم في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

وأكدت نتائج الدراسة أن زيادة كتلة الجسم تساهم في تحسين حساسية المريض للعلاج، الأمر الذي ينفي حقيقة أن زيادة الوزن والسمنة تزيد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 2.8 مليون شخص يموتون كل عام بسبب زيادة الوزن أو السمنة، والتي تسبب زيادة في ضغط الدم والكوليسترول ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وداء السكري.